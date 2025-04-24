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İçişleri Bakanı duyurdu: 450 bin GSM hattıyla vatandaşları 1.2 milyar dolandıran 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı duyurdu: 450 bin GSM hattıyla vatandaşları 1.2 milyar dolandıran 139 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 13 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında, vatandaşları 1.2 milyar TL dolandırdığı tespit edilen 450 bin GSM hattının kullanıldığı bildirildi.

13 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır süren ortak araştırmalarda şu bulgular elde edildi:

- 450 bin adet GSM hattı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldı.
- 45 bin 663 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildi.
- Mağdurların toplam zararı yaklaşık 1.2 milyar TL olarak hesaplandı.

Şüphelilerin, sahte e-Devlet bağlantıları ile yardım başvurusu toplayarak vatandaşların kart bilgilerini ele geçirdikleri, "Ceza soruşturmanızın son günüdür" şeklinde mesajlarla panik yaratarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya üzerinden sahte kampanyalarla mobil bankacılık verilerine ulaştıkları belirlendi.

Şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konuldu

Operasyonda çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, bilgisayar, tablet, yazılım ve ağ donanımı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasının sonunda, “Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da milletimizin huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

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