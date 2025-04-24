Batman'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş’ın, görev sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü Taş; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."