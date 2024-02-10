Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Saldırıda bir kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2024

Başsavcılıktan açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "10.02.2024 tarihinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.