İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni trafik kanun teklifini anlattı

CANAN SAKARYA

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Yerlikaya, karayollarında trafik kazalarından kaynaklı can kaybının 2024 yılında günlük 17.4’e ulaştığını ve bir yılda 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, kanun değişikliği ile birlikte 2030 yılında bu rakamın günlük 7,6’ya, yıllık bazda ise 2 bin 794’e gerileyeceğini söyledi.

Trafik ihlallerinde azalma beklentisi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kanun teklifinin kabul edilmesinden sonra makas atma, yol kapama ve saldırı maksadıyla araçtan inme gibi trafik ihlallerinde yüzde 75 ila 90 oranında azalmasının beklendiğini belirtti. Kanun değişikliğinin idari işlem sayısına nasıl yansıyacağı konusunda da milletvekillerini bilgilendiren Yerlikaya, 155 milyon olan idari işlem sayısının bir yıl içerisinde yüzde 75 oranında azalarak 8 milyon 141 bine düşmesinin beklendiğini belirtti.

Dur ihtarına uyulmaması ve kural hataları

Yerlikaya, dur ihtarına uymamanın cezai yaptırımının düşük olduğunu, son bir yılda cezai işlem sayısında yüzde 44 artış gerçekleşmesine rağmen caydırıcılığın sağlanamadığını dile getirdi. Dur ihtarına uyulmaması nedeniyle son 6 yılda çıkan çatışmalarda 9 şehit verildiğini, 16 kişinin gazi olduğunu, sivil can kaybının 29, yaralı sayısının ise bin 955 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kural hatalarına ilişkin detayları da paylaşan Yerlikaya, en fazla yapılan ve can kaybına neden olan kural hatalarını; hız ihlali, şerit izleme değiştirme kurallarına uyulmaması, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık olarak sıraladı. Sunumda yer alan TÜİK verilerine göre, 2015-2024 arasında ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 79’u yerleşim yeri içinde, yüzde 21’i yerleşim yeri dışında meydana geldi. Yerlikaya, trafik kazalarına bağlı kayıpların maliyetinin 2013-2018 arasında 276 milyar 913 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Yeniden değerleme oranına tabi olmayacak

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, caydırıcı cezalar olmazsa ihlallerin devam edeceğini belirterek, yaz ayları boyunca hem Karayolları Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın levhalar üzerinde çalıştığını söyledi. Güler, “Çok iyi düzenlemeler oldu. Bazı eksik kalan yerler tamamlandı. Tabela kirliliği diyeceğimiz şeyler azaltıldı” dedi. Kanun teklifinin Genel Kurul’da kabul edildikten sonra trafik cezalarında 1 Ocak’ta yeniden değerleme oranına göre bir güncelleme olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Güler, “Yeniden değerleme oranlarından sonra herhangi bir artış olmayacak. Bu cezalar geçerli olacak. Yeniden değerleme oranlarına tabi olmayacak” açıklamasını yaptı.