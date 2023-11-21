İçişleri Bakanlığı, Tunç Soyer hakkında soruşturma başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında yaptığı kutlamalarla 2022 yılına damga vurmuştu.

Yüz binlerce İzmirli, kurtuluşun 100’üncü yılında gün boyu süren hava gösterileri, teatral şovlar ve tarihe geçen megastar Tarkan konseriyle büyük bir coşku yaşamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kutlamalar kapsamında Ulu Önder Atatürk’ün Nutuk’taki sözlerinden alıntılar yapmış ardından ‘Osmanlı’ya ve ecdada hakaret’ iddialarıyla eleştirilmişti.

Başkan Soyer ise çok net ifadelerle referans olarak Atatürk’ün Nutuk’unu işaret etmiş ve saldıranların ilk sayfayı okuması gerektiğini söylemişti.

Bakanlıktan soruşturma

İZ Gazete’de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, Başkan Soyer’e o konuşması nedeniyle soruşturma açtı. İki müfettiş görevlendiren Bakanlık, Osmanlı’yı ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

Soyer, konuşmasında; “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti” ifadelerini kullanmıştı.

Destek bildirisi yayımlamıştı

Aralarında Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Levent Üzümcü, Orhan Aydın gibi pek çok yazar, sanatçı ve aydının bulunduğu 38 kişi de Soyer’e destek bildirisi imzalamıştı.

Bildiride; “Atatürk’e ve Cumhuriyete düşmanlıklarını açıkça dile getirmeye yürekleri yetmeyen ve zaten bir yürekleri olduğu da kuşkulu karanlık ve gericilik savunucuları; Vahdettin’in, İngiliz severlerin, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen vatan hainlerinin evlatları ve torunları, şimdi gözü dönmüşcesine İzmir Belediye Başkanı, yurtsever ve ödünsüz Cumhuriyetçi sayın Tunç Soyer’in muhteşem konuşmasına ağız birliğiyle saldırmaktalar. Düşman zırhlısıyla kaçan bir zavallıyı ve benzerlerini ecdat olarak görmek onlara yakışır. Asıl korkuları, nefretleri, Atatürk’e, Cumhuriyete, Türkiye’mizin aydınlığa susamışlığına, başta 9 Eylül’ün İzmir’i olmak üzere kurtuluşumuzun bütün ülkedeki 100 yıl kutlamalarının coşkusuna ve görkeminedir. Saldırıları boş ve zavallı bir çırpınmadır” denilmişti.