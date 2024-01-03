İfadeye çağrıldığı iddia edildi: Fatih Altaylı'dan açıklama geldi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı ve 'şüpheli' sıfatıyla 2 ayrı suçtan savcılığa ifadeye çağırıldığı iddia edildi. Altaylı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım" dedi.
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen başlatıldığı, iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.
T24'e konuşan Altaylı ise ifadeye çağrılmadığını söyledi. Altaylı, iddialara ilişkin, "Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadım. Çağrılırsam da şaşırmam. İlk kez çağrılmış olmam" dedi.