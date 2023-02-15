İhracatçıdan prefabrik konut hamlesi

İmam GÜNEŞ

İş dünyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması için desteklerini artırırken, ihracatçılar da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda depremzedelerin barınma sorununu çözmek için proje geliştirdi. ‘Prefabrik Toplu Konut Binası Projesi’ kapsamında yetkililer tarafından belirlenecek bölgelere toplu konutlar kurulacak. Konteynerlerin depremzedelerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını düşünen ihracatçılar, bir prefabrik konutta 20 ailenin yaşayabileceği, tek bir altyapıya ve tesisata sahip konutlar inşa ediyor. Büyüklüğü 580,35 metrekare olan bir konutta 100 kişi barınabilecek. İlk konutu 10 gün için kurmayı planlayan ihracat ailesi, sonrasında 3 günde 1 konut teslim etmeyi planlıyor.

100 konutta 10 bin kişi barınabilecek

TİM’in koordinasyonunda yapılan projenin başında Kahramanmaraşlı olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz bulunuyor. Projenin detayları hakkında EKONOMİ gazetesine bilgi veren Öksüz, “Bir bölmede çekyat, ranza, dolap, iki kişilik yatak, beyaz eşya, tuvalet olacak. Konteynerlerden daha faydalı bir proje. Her konteynere ayrı altyapı sağlanıyordu. Bu projede ise tek bir altyapı ve tesisat ile bir konuttaki 20 bölmeye de hizmet verilebilecek. Bir prefabrik konutun üretimi ortalama bir haftada tamamlanıyor. Bir konutta 100 kişi kalabilecek. Hedefimiz 100 konut yaparak yaklaşık 10 bin kişiye yardımcı olabilmek” dedi.

Gazetemizin Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın köşe yazısında da bu konuya değinen Öksüz, prefabrik konutun birim başına maliyetinin 70 bin lira dolayında olduğu bilgisini verdi.

İlk konut 10 gün içinde kurulacak

Bölgeden konutların kurulacağı uygun alanlar için haber beklediklerini belirten Öksüz, “İlk konutu 10 gün içinde kurmayı planlıyoruz. Sonrasında 3 günde bir 1 konut teslim etmeyi hedefliyoruz. TİM olarak konut projesini sanayiye yakın bölgelerde de yapmak istiyoruz. Fabrikalara yakın olursa her fabrika kullanmak ister. Hem üretimin devamlılığını, hem de çalışanların işe ulaşımını kolaylaştırır” diye konuştu.

TİM ve ihracatçı birliklerinin yönetim kurulları olarak ilk günden itibaren yardım yaptıklarına değinen Öksüz, “Mevzuatsal olarak yardımlarımızı artırmak için Ticaret Bakanlığımıza da ek bütçe kullanmak istediğimizi sunduk. Ayrıca ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerini verdiğimiz İhracatı Geliştirme A.Ş.’den de AFAD’a 100 milyon TL yardım yapıldı. Yabancı müşterilerimize de haber verdik. Sağ olsunlar, önemli bağışlar yaparak destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Kipaş okulları 6 bin depremzedeyi ağırlıyor

Aile şirketi Kipaş Holding olarak bölgedeki depremzedelere yardımcı olmaya gayret ettiklerini söyleyen KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, “Kahramanmaraş’ta başta tekstil olmak üzere birçok yatırımımızla yaklaşık 14 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Depremin ardından Kipaş Eğitim Kurumları’mızı 6 bin kişiye açtık. Ayrıca fabrikalarımız için de prefabrik konut yapımına başladık. Fabrikalarımız depremde tam çökmedi. Hasarımız çok ama buna da şükür. 2-3 aya kadar toparlanmayı umuyoruz. Üretim esnasında fabrikada bulunan çalışanlarımızdan vefat olmadı. Maalesef evinde depreme yakalananlardan ve onların ailelerinden vefatlarımız çok oldu. Allah hepsine rahmet etsin. Yaraları sarmak, maddi manevi olarak zaman alacak” diye konuştu.

Afetler için kardeş şehirler belirlenmeli

Olası afetlerde hızlı ve etkili müdahale yapılması için ‘kardeş şehirler belirlenmeli’ önerisinde bulunan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Bu depremde gördük ki, kritik görevi olan kişilerin ya kendileri ya da aileleri enkaz altında. İnsanların psikolojileri de doğal olarak olumsuz etkileniyor. Çevre illerden deprem bölgelerine bu görevleri yapacak kişilerin çok hızlı şekilde ulaşması lazım. Afetler için kardeş şehirler oluşturmalıyız. İki şehrin de depremden etkilenmemesi için belirli mesafede olması gerekiyor. İllerdeki vinç operatörleri, sağlıkçılar ve teknik ekipler afet olan şehre çok hızlı ulaşmalı. İllerin büyüklüğünü göre, ekipman ve kişi sayıları oluşturulmalı. Bu sistemi kurabilirsek, olası bir afette daha hızlı ve etkili müdahaleler yapılır” açıklamasını yaptı.

“Kredi borcu olan depremzedelerin maaşlarına el konuluyor”

Kredi ve kredi kartı borcu olan depremzedelerin vadesiz hesaplarından bankalar tarafından tahsil edilen borçları için depremzedelere özel bir çalışma yapılmadığı belirtiliyor. Maraşlı bir sanayicinin aktardığı bilgilere göre, çalışanlara ödenen ücretler bankaların borç tahsil etmesinden dolayı kesilmeye devam ediyor. EKONOMİ gazetesine bilgi veren iş insanı, “Çalışanlara ödeme yapacağız ama bankalar maaşlara el koyuyor. Bu nedenle bazı çalışanlara elden ödeme yapmak için şimdilik ödemeleri durdurduk. Afet bölgelerinde firmalara verilen desteğin hiçbir kesintiye uğramadan çalışanlara da uygulanması lazım. Bu dönemde borcun hiçbir önemi yok, depremzedelerin paraya daha çok ihtiyacı var” dedi.