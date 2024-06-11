  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İki ilde orman yangını: Müdahale sürüyor
Takip Et

İki ilde orman yangını: Müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ve Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki ilde orman yangını: Müdahale sürüyor
Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 24 arozöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 200 civarında ekiple müdahale edildi.

Halen kontrol altına alınamayan yangında, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

Henüz yangının nasıl çıktığının bilinmediğini söyleyen yetkililer, yangının hala kontrol altına alınamadığını, şu an 10 hektar kızılçam ormanının yandığını bildirdi.

Tuzla'da Piyade Okulu'nda yangın çıktı: Yangına müdahale devam ediyorTuzla'da Piyade Okulu'nda yangın çıktı: Yangına müdahale devam ediyorGündem

 

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara girişler yasaklandıTürkiye genelinde 27 ilde ormanlara girişler yasaklandıGündem

 