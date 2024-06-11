İki ilde orman yangını: Müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 24 arozöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 200 civarında ekiple müdahale edildi.

Halen kontrol altına alınamayan yangında, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

Henüz yangının nasıl çıktığının bilinmediğini söyleyen yetkililer, yangının hala kontrol altına alınamadığını, şu an 10 hektar kızılçam ormanının yandığını bildirdi.