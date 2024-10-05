İki kadını canice öldüren Semih Çelik'in cenazesine 3 kişi katıldı! Mezarında dikkat çeken detay

İstanbul'da Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in cenaze namazı, güvenlik sebebiyle iptal edilmişti.



Ailesinden 3 kişi katıldı

Akşam saatlerinde Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla Çelik'in cenaze namazı kılındığı öğrenildi.

Mezar taşına ismi yazılmadı

Çelik, namazın ardından toprağa verildi. Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü.

Suç kaydı yok

Zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı olduğu ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

Baba: Oğlumun psikolojik sorunları vardı

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Son 1 yılda 5 hastane kaydı tespit edildi

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

İki kez kayıp başvurusu yapılmış, bir kez de intihara teşebbüs etmiş

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

Önceden planlamış

Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalemle çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.