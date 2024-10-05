Tarihi surlarda vahşet: Yarım saat arayla iki kadını vahşice öldürdü! Nasıl taburcu edildi?

İstanbul’da kan donduran vahşetin ilk adresi Eyüpsultan’dı. İddialara göre, kasap olan Semih Çelik, dün saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil’i bıçaklayarak öldürdü. Ayşenur’un, Çelik’in kız arkadaşı olduğu ileri sürüldü.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre aynı zamanda okul arkadaşı olan genç kızı öldüren Çelik, ardından Fatih’e gitti. Burada eski kız arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i yanına çağıran Çelik, genç kızı bıçak zoruyla Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki tarihi surlara çıkardı.

Bir süre İkbal ile tartışan Çelik, genç kızı bıçaklayarak öldürdükten sonra başını kesip surlardan aşağı attı. Cani, ardından da surlardan atlayarak intihar etti.

Önceden planlamış: Evinde çizimler olan defter bulundu

Çelik’in evinde arama yapan ekipler, içinde kara kalemle çizilmiş parçalanmış insan figürleri olan bir defter buldu.

Katilin, poliste 3 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Yanıtı aranan soru: Nasıl taburcu edildi?

Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eyüp Ruh Sağlığı Merkezi ve Cerrahpaşa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören katil Semih Çelik’in ağır psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.

5 kez tedavi gören Çelik’in nasıl taburcu edildiğine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.