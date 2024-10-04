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İstanbul Fatih'te kan donduran olay: İki kadını öldürüp intihar etti!

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir şahıs, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan atlayarak intihar etti.

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İstanbul Fatih'te kan donduran olay: İki kadını öldürüp intihar etti!
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Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Semih Çelik (19) isimli şahıs, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan’da sevgilisi Ayşenur Halil’i öldürdü. Çelik, daha sonra saat 16.00 sıralarında ise Fatih’te bulunan arkadaşı İkbal Uzuner isimli kadın ile birlikte surlara çıktı.

Şahıs, Uzuner’in kafasını kestikten aşağıya attı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Semih Çelik, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağı atlayarak intihar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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