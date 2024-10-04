İkbal Uzuner kimdir? Semih Çelik canice katletti, son görüntüleri herkesi kahretti

İkbal Uzuner kimdir? Akşam saatlerinde yaşanan olayda herkesin bir kez daha nutku tutuldu. İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli bir kişi, önce İkbal Uzuner'in kafasını kesti, ardından da kendisi surlardan atlayarak intihar etti. Peki İkbal Uzuner kimdir, neden öldürüldü? İşte tüm detaylar.

İKBAL UZUNER KİMDİR?

Fatih'te, Semih Çelik tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Uzuner'in 19 yaşında olduğu öğrenildi.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İKBAL UZUNER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.