‘İkinci Anayasa Komisyonu' akademisyenlerden oluşacak

BESTİ KARALAR

200 maddelik reform hedefleri arasında yer alan Yeni ve Sivil bir Anayasa hedefi için düğmeye basıldı.

İlk komisyon: yürütme-yasama-parti

AK Parti’nin, yürütme-yasama- Parti üyelerinden oluşan ilk komisyonun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 4 Haziran Çarşamba günü Külliye’de gerçekleşecek. Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Parti Genel Merkezi adına AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yasamayı (meclis) temsilen Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’dan oluşan komisyon çalışmalarına başlıyor. Reform hedefleri arasında yer alan yeni ve sivil bir anayasanın da 28. Dönem Meclis’ten geçmesini planlayan AK Parti yaz aylarında yoğun bir tempoyla çalışacak.

Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa

“Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” sloganıyla çalışmalara başlayacak olan AK Parti’nin yeni anayasa tanımı da ‘toplumsal mutabakat belgesi, devletin kurucu metni, özgürlüklerin güvencesi ve hukuk sisteminin en üst normudur. Bu nedenle anayasalar doğrudan egemenliğin sahibi milletin özgür iradesinin eseri olmalıdır’ şeklinde ifade edilecek. Anayasa çalışmalarına hız veren AK Parti, siyasilerden oluşan ilk komisyonun ardından şimdi anayasa profesörleri ve akademisyenlerden oluşan ikinci anayasa komisyonunu kurmaya hazırlanıyor.

Kimler davet edilecek?

AK Parti, yeni ve sivil bir anayasa için teknik bir komisyon da kurmayı planlıyor. Anayasa profesörleri ve akademisyenlerden oluşacak komisyona toplumun çeşitli kesimlerden bilim adamlarının da davet edilmesi düşünülüyor.

AK Parti’nin kurduğu komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından, TBMM’de de bir ‘anayasa uzlaşı komisyonunun’ kurulması planlanacak. Bu süreci ise TBMM Başkanı yürütecek.