İletişim Başkanlığı'ndan net cevap: Şişli'deki kent lokantaları kapatılmadı

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i atadı.

Kamuoyunda çıkan haberlerde kayyum Ertürkmen'in belediyedeki Kent Lokantası'nı kapattığı bilgisi yer aldı. Ayrıca belediyenin Gezici Kent Lokantası olarak kullanılan tırının da garaja çekildiği iddia edildi.

DMM: Böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların ardından yaptığı paylaşımlarda ilk olarak "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.



Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.



Şişli’deki kent… pic.twitter.com/m4e9J0A1mp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 25, 2025

"Kent lokantalarının sayısının artırılması Ertürkmen’in gündeminde"

Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan ikinci açıklamada haberlerin manipüle edildiği tespit edildiğini yazıldı. DMM, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kent lokantası sayısının arttırılmasının gündeminde olduğu belirtildi.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, kent lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası Merkezimizce yalanlanmıştır. Ancak, yapılan bu açıklamanın bazı kesimlerce manipüle edildiği tespit edilmiştir.



Merkezimizce yapılan açıklamada,… https://t.co/jJGEqw1s88 pic.twitter.com/tq3Mt8mwwy — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 25, 2025

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar yazıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası Merkezimizce yalanlanmıştır. Ancak, yapılan bu açıklamanın bazı kesimlerce manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Merkezimizce yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanvekili Ertürkmen'in kent lokantalarının kapatılmasına ilişkin bir talimatının bulunmadığı vurgulanmıştır ve böyle bir iradenin olmadığı açıkça ortadadır.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 23 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanvekilliğine atanmıştır. Bahse konu kent lokantaları 19 Mart 2025 tarihinden beri, yani Cevdet Ertürkmen göreve başlamadan beş gün önce malzeme tedariki yapılamadığından dolayı geçici olarak kapatılmıştır.

24 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen’in göreve gelmesinin ardından verilen talimat sonrası tedarik çalışmaları başlamıştır. Kent lokantalarının sayısının ihtiyaç doğrultusunda artırılması da Belediye Başkanvekili Ertürkmen’in gündemindedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.