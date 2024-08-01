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İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen Haniye'nin 'Diyarbakır' sözlerine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran'da suikast sonucu ölen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, geçmişte "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen Haniye'nin 'Diyarbakır' sözlerine yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır’ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.

İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kamalak ile görüşmeler gerçekleştirmiş, AK Parti grup toplantısına katılmıştır.

Haniye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediğini ve görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir.

Bahse konu iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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