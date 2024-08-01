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Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlanırken, bazı vatandaşlar sitedeki videolara erişimin tümüyle engellendiğini bildiriyor.

Haber Merkezi
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Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı
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Downdetector verilerine göre Rusya'daki kullanıcılar, bugün sabah saatlerinden itibaren YouTube’a erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Bazı kullanıcılar cep telefonlarından YouTube'a erişimin yavaşladığını ifade ederken, bilgisayar gibi diğer cihazlardan ise sitedeki videoların artık yüklenmediğini belirtiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söyleyemem. Telefonda normal çalışıyor, her şey yükleniyor.” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik tutumu nedeniyle YouTube’un hızının yüzde 70 oranında düşürüleceğini söylemişti.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere erişim engeli getirilmişti.

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