İlker Canikligil neden tutuklandı, ne demişti? FluTV İlker Canikligil kimdir, 'Order66' nedir?

Yönetmen ve FluTV'nin sahibi İlker Canikligil, Youtube kanalındaki sözleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı.

İLKER CANİKLİGİL NEDEN TUTUKLANDI?

İlker Canikligil, Youtube kanalı FluTV'deki sözleri nedeniyle tutuklandı.

İLKER CANİKLİGİL'İN SUÇU NE?

Canikli 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahriki' suçlarından tutuklandı.

İLKER CANİKLİGİL NE DEMİŞTİ?

Canikligil alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

Canikligil “66 Order” denilen ve Star Wars film serisinde geçen Jedi'ların öldürülmesini sağlayan “Execution Order 66” demişti.

İLKER CANİKLİGİL'İN DEDİĞİ "ORDER 66" NEDİR?

Order 66, Star Wars evreninde İmparator Palpatine’in Klon Askerlere verdiği emirdir; Jedi’leri ihanetle suçlayarak hepsinin öldürülmesini emretmiştir.

İLKER CANİKLİGİL KAÇ YAŞINDA?

İlker Canikligil 52 yaşındadır.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. İlker Canikligil, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalışan Canikligil, 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. İlker Canikligil, 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı, 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir YouTube kanalında içerik üretmeye başladı.