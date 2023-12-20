İmamoğlu Akşener sorusunu yanıtladı: O defteri kapattım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ataköy- İkitelli Metro Hattı”ndaki ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

İmamoğlu, bu sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, öncelikle İmamoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "korkaklıkla" suçlamasına verdiği “Korkaklıkla suçlanmak ağrıma gidiyor.” açıklaması hatırlatıldı. Kendisinin de suçlamaya ilişkin görüşleri sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Dün ben söyleyeceğimi söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle, ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. ‘Eski dost düşman olmaz.’ Bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy-İkitelli metromuzun test sürüşünde misafir ediyoruz.”

"Şu anda 3 yeni metro hattıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

İmamoğlu, “Bizim işimiz o kadar çok ki İstanbul tarihinin rekorlarına, başarılarına imza atıyoruz.” diyerek, şunları ifade etti:

“Bu hat bizden önceki yıllar içerisinde ne yazık ki istenen hızla gidemediği için biz devraldıktan sonra yüzde 65-70’e yakın kısmı yaklaşık 4 yıl içerisinde hem dengeli çalışmayla hem tasarrufu ve özellikle projeciliğini de yaparak hem zeminle ilgili yanlış tercihlerin eksikliklerinin olduğu birtakım istasyon sahalarında yeniden mühendislik kabiliyetini ortaya koyarak hem güvenli hem de değerli bir hattı İstanbul'a kazandırmanın onurunu, keyfini yaşıyoruz. Şu anda 3 yeni metro hattıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhalelerini yapacağız. Bir yandan yine Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra hattımızın açılışını hazırlıyoruz. Bunların hepsi şubat, mart ayında açılışları yapılacak hatlarımız. Bir yandan yine devam eden metro hatlarımıza bu zor koşullarda ülkemizin ekonomik olarak para bulmakta zorlandığı ortamda 5 katına talep toplayarak kaynak buluyoruz. Uzun vadeli kaynaklarla ile ilgili adımlar atıyoruz. Finans kentte hizmet edecek Göztepe-Ataşehir-Ümraniye'nin son kısım finansmanıyla ilgili de hayırlı bir adımı attık. Orada da süreci tamamlayacağız. Bizim işimiz o kadar çok ki İstanbul tarihinin rekorlarına, başarılarına imza atıyoruz. Raylı sistemi İstanbul halkının önünde anlatacağız. Geleceğe bakan bir süreçteyiz. Bambaşka bir siyaset, bambaşka bir siyaset anlayışı, bambaşka bir yerel yönetim anlayışı dönemi başlıyor. Lütfen bizi böyle izleyin, böyle takip edin.” (ANKA)