İmamoğlu 'Yeni bir oyunla karşı karşıyayız' dedi: Dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni’nde konuştu.

“Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” maratonu kapsamında atılan temel öncesinde konuşan İmamoğlu, "Biz kolay hizmet etmedik. Zor hizmet verdik. Ekonomik kriz, pandemi, deprem. Biz tarihte en zor dönemlerden birinde İstanbul'a hizmet ediyoruz. Ama buna rağmen ama demedik, fakat demedik. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bilakis aydınlık daha da güçlenir. Bizim devletimizin her biriminden beklediğimiz bu. Ne yazık ki 4,5 yıldır iktidar, kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için hatta oranın bile ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı. Ama söndüremedi. Asla söndüremeyecek.” dedi.

"Masa başı oyunlardan da medet umuyorlar"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinen İmamoğlu, “Kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Yıllarca bu oyunu denediler. Dün bir belediyemize (Adana Büyükşehir Belediyesi) operasyon yapmakla seçime doğru bir algı yaratma çabası içerisindeler. Açık söyleyeyim bu milletin kanaati yüceldikçe vız gelir tırıs gider. Çok net. Hiç kusura bakmasınlar.” diye konuştu.

Yerel seçimlere giderken şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu şunları kaydetti:

“Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kâseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki, şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim: Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim -Allah'ın bir lütfu- vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umurumuzda değil."

"İttifak bozulmayacak"

"31 Mart'ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak." diyen İmamoğlu, "O yüzden, bugünden itibaren herkese söylüyorum: Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız, aynı; duruyor. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu, el uzatacak. Çünkü başından beri biz ittifakı, milletimizin ruhuyla birleşen bir birleşme olarak koyduk. Ve bu koyduğumuz anlayış, gerçekten milletimiz tarafından alındı." ifadelerini kullandı.

"Onlara fırsat vermeyecekler"

Bu toplumun her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz, büyüdükçe büyüyor. Buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum: Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizi gördüler mi mutlu olacaklar? Çünkü güler yüzlü yöneticiler görecekler. Eli sıcak, yüreği sıcak yöneticiler görecekler. Bize alıştılar. Kötü söz söyleyen, parmağını dik dik sallayan, yüzü asık yöneticilere daimi olarak güle güle demeye devam edecekler. Onlara fırsat vermeyecekler. Bizim sevgimiz, değil İstanbul'u, bütün Türkiye'yi saracak kadar sıcaktır. Net olarak söyleyeyim: Bu yüreğimizdeki hizmet aşkı, insanımıza olan sevgi ve saygı oldukça, iş birliğimiz daim oldukça, ortak akıl masamızdan ayrılmadıkça, masamızda adalet, hak, hukuk, daim oldukça ve avucumuzla, yüreğimizle, benliğimizle ahlak hiçbir yerimizden ayrılmadıkça, biz insanlarımıza mahcup olmayız. Allah bizi mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Burada temelini attığımız projeyi, Pendiklilerle, her toplantıma gelecek olan Pendik Belediye Başkanı'yla açmayı da sizlere vadediyoruz. Yolumuz açık, başarılarımız daim olsun."