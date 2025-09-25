  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket, bu düzeni değiştireceğiz
Takip Et

İmamoğlu: Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket, bu düzeni değiştireceğiz

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu,”Bu ülkenin yüzde 80’i yargıya güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 70’i eğitime güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 75’i TÜİK’e güvenmiyor. Kimse ekonomiye güvenmiyor.Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz.” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket, bu düzeni değiştireceğiz
Takip Et

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul  Büyükşehir Belediye(İBB) başkanı ve  CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin yüzde 80’inin yagıya, yüzde 75’inin TÜİK’e güvenmediğini açıkladı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesbından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkenin yüzde 80’i yargıya güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 70’i eğitime güvenmiyor. Bu ülkenin yüzde 75’i TÜİK’e güvenmiyor. Kimse ekonomiye güvenmiyor. Devlet vatandaşa güvenmiyor. Vatandaş devlete güvenmiyor. İktidar partisi kendine güvenmiyor. İktidar ortakları birbirine güvenmiyor. Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur. Bu düzeni değiştireceğiz."

Gündem
Başarır: Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko
Başarır: Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko
Son dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Son dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret
Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret
Ümit Özdağ’dan, Selimiye Camisi restorasyonuna tepki: Bu tarih soykırımına izin verilmemeli
Ümit Özdağ’dan, Selimiye Camisi restorasyonuna tepki: Bu tarih soykırımına izin verilmemeli
Ege Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Ege Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
CHP Sözcüsü Yücel: Konu ABD ve Trump olunca, AK Parti iktidarı akıl tutulması yaşıyor
CHP Sözcüsü Yücel: Konu ABD ve Trump olunca, AK Parti iktidarı akıl tutulması yaşıyor