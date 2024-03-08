İmamoğlu Mevzular Açık Mikrofon’da... Erdoğan'la ilk tanışmasını anlattı: O borcu ödeyemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ilginç bir açıklamada bulundu. Mevzular Açık Mikrofon'da sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" dedi.

İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."

Fragmanı yayımlanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği diyalog dikkat çekti.

Bir izleyici, DEM Parti'yle ilgili İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu ise seyirciye, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" diye sormasının ardından seyirci "Evet" diye yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri ise salonda alkışlarla destek aldı.

Ekrem İmamoğlu "Bu ülkede adalet var. Beni 2-3 yıl hapse mahkûm etse de adalet var. Adalet sisteminin yerine kendinizi koyamazsınız" dedi.