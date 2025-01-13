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İmamoğlu: Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Siyasi saldırılara karşı siyasi karşılık vereceğiz. Onların sandığı dizayn etmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların rakipsiz bir rekabete gireceği hayallerine son vereceğiz. Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “suç örgütü” ve “ihaleye fesat karıştırma”  soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

"İş daha da zorlaşıyor

Soğuk havaya rağmen belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Ne yazık ki demokrasi mücadelesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesi kolay olmuyor. Hele hele karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız iş daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

"Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız"

Bu tarz adımların “Türkiye’yi kaybetme korkusu” ile yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Siyasi saldırılara karşı siyasi karşılık vereceğiz. Onların sandığı dizayn etmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların rakipsiz bir rekabete gireceği hayallerine son vereceğiz. Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız” dedi.

"Mesele elbette ki daha büyük"

Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının hukuksuz olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Aslında mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş. Mesele elbette ki daha büyük. Mesele bir otoriter akıl,  otoriter bakış açısının sürece dair yol yürüme biçimidir” diye konuştu.

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