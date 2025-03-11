İmamoğlu'na bir ilde daha salon engeli: Sebebi belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ön seçim yurt gezileri kapsamında İzmir'de başladığı turlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmir, Kayseri, Adana gibi şehirlerde konuşan İmamoğlu'na Kastamonu'nun ardından Trabzon'da da salon verilmedi.

CHP'den açıklama

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, salon hakkında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ret cevabı aldıklarını bildirdi. Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İBB ve TBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart 2025 Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştireceği Bölgesel Halk Buluşması için ilimizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunun 15 Mart günü İl başkanlığımıza tahsisi için talebimiz maalesef ilgili kurum tarafından reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gerekçe: Masa tenisi maçları

Reddedilme gerekçesinin 15-16 Mart günleri gerçekleştirilecek olan masa tenisi maçlarının olduğunu belirten Bak, "Oysaki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda 15 Mart günü planlı hiçbir spor müsabakası olmamasına rağmen, önceki dönemlerde Yomra Jimnastik Salonu'nda yapılan masa tenisi maçları, ne hikmetse bizim salonu talep ettiğimiz güne Beşirli'deki salona kaydırılmıştır” diye konuştu.

"Baskılara boyun eğmeyeceğiz"

Alınan karara tepki gösteren Bak, açıklamasını baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek "Buradan ilgililere sesleniyoruz! Ne yaparsanız yapın sizin baskılarınız bizleri yolumuzdan çeviremeyecektir. Saraylar, salonlar sizlerin olsun. Biz salonlara sığmayacak kadar çoğunluğuz. Biz halkımızla sokakta, bahçede köyde nerede olursa olsun bir arada olacağız. Bunu hiç bir güç engelleyemeyecektir. Hiç kimse halkın iradesine ipotek koyamayacaktır. Halk Kazanacak. Türkiye Kazanacak." dedi.