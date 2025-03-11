Ekrem İmamoğlu ön seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gidecek

CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı. 8 Mart cumartesi günü İzmir'de ilk adımı atan İmamoğlu, daha sonra Kayseri ve Adana'da halka seslendi. İmamoğlu ön seçim kapsamında iki günde dört ilde miting yaptı.

Diyarbakır'a gidiyor

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre İmamoğlu, 17 Mart’ta Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için çıktığı şehir gezileri kapsamında Diyarbakır’daki partililerle buluşacak.

Diyarbakır ziyaretinin ayrıntıları henüz tam olarak belirlenmiş değil.