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Ekrem İmamoğlu ön seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gidecek

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi öncesinde şehir gezileri kapsamında 17 Mart’ta Diyarbakır’ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu ön seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gidecek
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CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı. 8 Mart cumartesi günü İzmir'de ilk adımı atan İmamoğlu, daha sonra Kayseri ve Adana'da halka seslendi. İmamoğlu ön seçim kapsamında iki günde dört ilde miting yaptı.

Diyarbakır'a gidiyor

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre İmamoğlu, 17 Mart’ta Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için çıktığı şehir gezileri kapsamında Diyarbakır’daki partililerle buluşacak.

Diyarbakır ziyaretinin ayrıntıları henüz tam olarak belirlenmiş değil.

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