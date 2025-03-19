İmamoğlu'na özel uygulama: Vatan Emniyet'te sağlık kontrolü!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah polis eşliğinde gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İmamoğlu'na, alışılmışın dışında bir prosedür uygulanacak. CHP’li Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık kontrolüne götürülmeyeceğini duyurdu.

"İmamoğlu'nun ilaçları da verilmedi"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına bağlandı.Gökhan Günaydın, sabah evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hukuka aykırı bir şekilde karakolda sağlık kontrolü yapılacağını söyledi.

Adli kolluk bulunan yerde sağlık kontrolünün yasaya göre aykırı olduğunu belirten CHP'li Günaydın, İmamoğlu'na ilaçlarının da verilmediğini bildirdi.

Günaydın şöyle konuştu:

"Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğüne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar.

Bu CMK'nın, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ruhuna aykırı. Adli kolluk bulunulan yerde sağlık kontrolü yapılamaz. Zaten "Bir kötü muamele var mı?" diyerek sağlık kontrolü yapılıyor. Yani karakolda sağlık kontrolünün yapıldığını kim görmüş? Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor ve dolayısıyla böyle bir tablo. Bu tablo sabahtan bu yana süregelen açık hukuksuzluklara bir son halka şeklinde eklenmiş durumda. Yani sözümü şöyle bitireyim, Twitter'ı yavaşlatırsınız, Vatan Emniyeti'ni ablukaya alırsınız, gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı sağlık kontrolünden de geçirmezsiniz, bir çıkın sokağa bir bakın bakalım vatandaş size nasıl bakıyor? "Ekrem İmamoğlu" ve "gözaltı" sözcüklerini yan yana kullanmak bile içimi parçalıyor, üzerine de böyle açık bir kötü muamele, bunu ifade etmek isterim."