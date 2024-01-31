İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane... İstanbul’dan şirkete bir telefon gelmiş peki telefonda ne denmiş biliyor musunuz? “Bunları asmayacaksınız" sözleri soruldu.

İmamoğlu yanıtında şunları söyledi:

"Bizim öyle engelleme veya bu tarz girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu açıklamayı niye yaptığını bilmiyorum ama bu billboard meselesini gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin İstanbul’u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak, taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz.”