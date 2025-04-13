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İmamoğlu'ndan "Kent Lokantası" duyurusu: Yenileri açılacak

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kent Lokantaları'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan "Kent Lokantası" duyurusu: Yenileri açılacak
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kent Lokantaları" projesinin genişleyeceğini belirtti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."

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