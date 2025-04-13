İmamoğlu'ndan "Kent Lokantası" duyurusu: Yenileri açılacak
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kent Lokantaları'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kent Lokantaları" projesinin genişleyeceğini belirtti.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."
İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2025
Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak. #UmutBurada pic.twitter.com/sBGArtYZhE