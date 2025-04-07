Şişli'de Kent Lokantası açıldı | Resul Emrah Şahan: Bugün yemek ücretlerini başkanlık maaşımdan ödedim

Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kent lokantası açıldı

Bir süredir kapalı olan Şişli Belediyesi'ne ait kent lokantaları bugün hizmete açıldı.

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabı üzerinden kent lokantalarına ilişkin bir paylaşımda bulunarak, bugünkü yemekleri ücretini başkanlık maaşıyla kendisinin karşıladığını belirtti.

Şahan notunda şunları söyledi:

"Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun."

Kent Lokantaları halkındır… pic.twitter.com/aNhWDSwOgR — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) April 7, 2025

Ne oldu?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "kent uzlaşması" soruşturması tarafından tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atamıştı.

CHP, Şahan döneminde ilçede açılan iki kent lokantasının Ertürkmen tarafından kapatıldığını, belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ının da belediye garajına çekildiği öne sürmüştü.

Belediyeden yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlanarak, "Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır" denilmişti.