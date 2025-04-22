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İmamoğlu'ndan Sazlıdere tepkisi: Bu, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sazlıdere Barajı’nın boşaltılarak imara açılmak istendiğini belirtti, “Bu, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir” dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan Sazlıdere tepkisi: Bu, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir
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19 Mart’tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Sazlıdere Barajı'yla ilgili imar planlarını eleştirdi.

İmamoğlu, kendisini hapse atarak İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediklerini öne sürdü.

"İstanbul'a yeni ihanetlerinizi bu millet engelleyecek"

Avrupa Yakası’ndaki dört ilçeyi susuz bırakmayı hedefleyen bir planın devreye sokulmak istendiğini belirten İmamoğlu, “Kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var” dedi.

Açıklamasında hakkında yürütülen davalara da değinen İmamoğlu, “İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuzu savunmamıza gölge düşüremezsiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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