Özgür Özel'den videolu paylaşım: Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat günü Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

CHP lideri Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

“Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır.

“Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi

KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"