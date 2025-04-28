DEM Parti'den açıklama geldi: Ahmet Türk'ün sağlık durumu nasıl?

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.