Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Barış güzel yüreğine merhem olacak, hadi uyan

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Önder'in tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" denildi.

"Sen iyileşmene bak ben hallederim"

DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Önder'i andı.

Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı,beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını… — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) April 28, 2025

Buldan, şunları kaydetti:

"Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat 'Aman başkanım geri dönüş yok' dedin.

Oysa aslında sen Türk bende Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeniyi, Aleviyi, Lazı, Çerkez’i, Kadınları, Çocukları koymustun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk yada Kürt olmasına.Ben daraldığımda 'Rahat ol Başkanım ben hallederim' diyordun.

Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymustun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. Kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlıyacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım."