Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da bir parka verilecek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" denildi.

CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sırrı Süreyya Önder’in adına şehirde bir park yapılacağını duyurdu.

#Adıyaman’ımızın kıymetli evladı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili, Sayın #SırrıSüreyyaÖnder’in adına şehrimizde bir park yapacağız.



Merkez Yenimahalle’de 7 bin 500 metrekarelik alanda projelendirdiğimiz Sırrı Süreyya Önder Parkı için çalışmalarımızı tamamladık.… pic.twitter.com/cSGohY5NI3 — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) April 28, 2025

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutdere, Merkez Yenimahalle’de 7 bin 500 metrekarelik bir alanda projelendirilen parkın çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Tutdere, hayırsever bir hemşehrinin desteğiyle inşa edilecek olan parkla, "Türkiye’nin son günlerdeki barış güvercini, mücadelenin ve vefanın simgesi olan" Sırrı Süreyya Önder’in adının Adıyaman’da yaşatılacağını ifade etti.

"İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur, açılışı birlikte yaparız"

Başkan Tutdere, Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, parkın açılışını birlikte yapmayı temenni ettiklerini söyledi.

Tutdere'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Biliyorsunuz, şu anda İstanbul'da hayat mücadelesi veren bir mücadele adamı, Türkiye'nin son günlerdeki barış güvercini, hemşehrimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'e gerçekten Adıyaman olarak bir vefa borcumuz vardı.

Geçenlerde hastanede ziyaret ettiğimde, hem aklımdan hem de kalbimden geçenleri kendisiyle ve aile fertleriyle paylaştım. Adıyaman'ımızda, onun ismine ve barışçıl kimliğine yakışacak bir Sırrı Süreyya Önder Parkı projesi hazırladık.

Bu parkı yapacak bir hayırsever de bulduk. Şu anda kaynağımız hazır. Arkadaşlarımız üç günlük kısa bir çalışmayla projeyi tamamladı. Önümüzdeki hafta hayırseverle görüşüp son noktayı koyacak ve çalışmalara başlayacağız.

Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Buradan da hemşehrilimize acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve bu parkın açılışını hep birlikte yaparız."