İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamada görüşmenin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık odasında basına kapalı şekilde yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme 14.20 sıralarında sona erdi.

Sırrı Süreyya Önder: CHP, AK Parti ve TBMM’de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey’i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM’de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz” dedi.

DEM Parti heyeti, saat 15.00'te de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.