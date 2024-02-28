İntegral nedir? İntegral müfredattan kalktı mı?

İntegral nedir?

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan. Fonksiyonun, türevinin tersi olan bir fonksiyon elde edilmesini sağlar.

İntegral, verilen bir f(x) fonksiyonunu türev kabul eden F(x) fonksiyonunun bulunması olarak yapılabilir. F(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun integrali veya ilkeli denir. İntegral, Latince toplam kelimesinin ("ſumma", "summa") baş harfi s'nin biraz evrim geçirmiş ∫ işareti ile gösterilir. Bu işaret Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından tanımlanmıştır.

Bir eksen takımında gösterilen f(x) göndermesinin altında kalan a

Uzunluk, alan ve hacimlerin hesaplanmasında integral hesabın önemli yeri vardır. Birden fazla değişkene bağlı fonksiyonlarda integral kavramı genişletilebilir ve bu durumda katlı integraller ortaya çıkar.

Riemann'dan sonra soyut kümelerin de integrallenebilmesi amacıyla Lebesgue integrali geliştirilmiştir.

İntegral günlük hayatta ne işimize yarar?

Tek katlı integral belirli sınırlar arasındaki “uzunluğu” temsil eder.

İki katlı integral belirli sınırlar içerisindeki “alanı” temsil eder

Üç katlı integral belirli sınırlar arasındaki “hacmi” temsil eder.

Dolayısıyla integral mühendislik için çok önemlidir.

Araçlarda dinlediğimiz radyo dinletisi yayın araçları integral bilgisiyle sağlanır.

Gemilerin tabanındaki eğrinin uzunluğunu, taban hacmini veya taban alanını bulmak için integral kullanırız.

Tüm düz ve eğri şekillerin alanını integral ile hatasız bir şekilde bulabiliriz.

İntegral müfredattan kalktı mı?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle YKS’den bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT’den çıkarılan konulardan bazıları olmuştu. Yalnızca deprem sebebiyle alınan karar ile ilgili bu yıl herhangi bir karar ya da duyuru yer almıyor.