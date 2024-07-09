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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Haber Merkezi
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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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