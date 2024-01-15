  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
Takip Et

Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT'in, Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
Takip Et

MİT’in Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

 

 

Ayrıntılar geliyor...