Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
MİT'in, Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdiği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT’in Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...