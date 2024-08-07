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İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç pozu! Gol sevinciyle gündem oldu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Lille'e attığı gol sonrası Paris 2024'te gündem olan Yusuf Dikeç'in viral olan pozunu taklit etti.

Haber Merkezi
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İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç pozu! Gol sevinciyle gündem oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü 80. dakikada frikikten atan İrfan Can Kahveci, gol sevinciyle gündem oldu.

Kısa sürede büyük etkileşim aldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in verdiği selamı taklit eden İrfan Can Kahveci, bu hareketiyle dikkat çekti. Yıldız oyuncunun gol sevinci kısa sürede büyük etkileşim aldı.

İşte o çok konuşulan poz

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