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CHP'nin miting yeri değişti: Sancaktepe iptal edildi, yeni rota Gaziosmanpaşa

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin sekizincisi Sancaktepe yerine Gaziosmanpaşa’da yapılacak.

Haber Merkezi
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CHP'nin miting yeri değişti: Sancaktepe iptal edildi, yeni rota Gaziosmanpaşa
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CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta "yolsuzluk" suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

4 Haziran Çarşamba günü ilçe mitinglerinden sekizincisi düzenlenecek.

Esenler'de diğer mitingin Sancaktepe'de olacağı duyurulmuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitinglerin yedinci durağı olan Esenler’de bir sonraki miting yerini açıklamıştı. Esenler mitingindeki halka seslenen Özel, 4 Haziran’da Sancaktepe’de olacaklarını duyurmuştu.

CHP Gaziosmanpaşa’da miting yapacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasına göre miting yeri İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonu nedeniyle Gaziosmanpaşa’da yapılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de son operasyonda gözaltına alınmıştı.

Başkanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi, yarın (4 Haziran) Sancaktepe’de gerçekleştireceği mitingi, son operasyonlar nedeniyle Gaziosmanpaşa’da yapma kararı almıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenecektir.”

İBB’ye 5. dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB'ye yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin “yolsuzluk” ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturmaları olmak üzere, toplam 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltında tutulan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınanlardan bir kişi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken, bir kişi tutuklandı.

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