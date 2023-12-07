İskenderun'daki usulsüz bina yıkımına soruşturma

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay’da yıkım çalışmaları devam ediyor.

İskenderun ilçesinde 5 katlı bir bina da iş makinasıyla yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anında teneffüste bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileriyse korkup çığlık atarak okula kaçtı.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İskenderun Kaymakamlığı yıkım ekibi sorumlusunu görevinden alarak olayla inceleme başlattı.

Kaymakamlık, Atatürk İlkokulu karşısındaki binanın yıkımıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına da sorumluluk bölgesinden el çektirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır." (İHA-AA)