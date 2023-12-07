Depremde ağır hasar görmüştü: Güneşevler Sitesi patlayıcılarla yıkılıyor
Şubat ayındaki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Güneşevler Sitesi patlayıcılarla yıkılıyor.
Haber Merkezi
İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor.
Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. 3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.