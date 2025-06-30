Kurultay Davası Ertelendi, Piyasaları Bu Yaz Ne Bekler? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
📈 Borsa, Altın, Dolar, Ekonomi Gündemi | Paranın İzinde – 30 Haziran 2025
🔴 Canlı Yayın | Ekonomide Son Durum, Piyasa Yorumları ve Yatırım Stratejileri
Ekonomide haftanın en sıcak gelişmeleri Paranın İzinde programında! Süheyla Yılmaz moderatörlüğünde, TSKB Direktör ve Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar ile piyasaları, yatırım araçlarını ve yılın ikinci yarısına dair beklentileri masaya yatırıyoruz.
Bugünkü Yayında:
- Kurultay davasının ertelenmesinin ekonomi ve borsaya etkisi
- XBANK endeksinde %5’in üzerindeki yükselişin nedenleri
2025 ilk yarısında negatif performans gösteren Borsa İstanbul endeksleri
- Getiri rekoru kıran hisseler ve endeksleri
- DXY düşerken, altın (XAUUSD) fiyatları neden yükseliyor?
- Altın fiyat beklentileri: 2025’in ikinci yarısı için analiz
- EURUSD paritesinde teknik ve temel görünüm
- “Sıcak yaz” portföyü nasıl olmalı? Yatırımcılara öneriler konuşulacak.