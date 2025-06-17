İSKİ duyurdu: İstanbul’da üç ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, halkın kesinti süresince gerekli tedbirleri alması istendi.