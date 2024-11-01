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İsmailağa Camii önünde silah sesleri: Havaya ateş açıp kaçtı

İstanbul Fatih'te bulunan İsmailağa Camii’nin önünde havaya ateş edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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İsmailağa Camii önünde silah sesleri: Havaya ateş açıp kaçtı
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İstanbul Fatih'te bulunan İsmailağa Camii’ne gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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