İsrail ordusu: 3 askerin cesedi Hamas'ın elinde

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, öldürülen 19 yaşında 2 ve 20 yaşında bir İsrail askerinin cesetlerinin Hamas'ın elinde olduğu belirtildi.

Askerlerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, ne zaman ve nerede öldükleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail ordu radyosu ile Haaretz ve Yediot Ahranot gazeteleri, 3 askerin 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadının Gazze'den İsrail'in güneyine sızarak çatışmaya girdiği İsrail askerlerinden olduğunu yazdı. Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu zorla tahliye ettirmek istediği hastane ve binalarını vurdu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.