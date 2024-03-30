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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Kandilli önlerinde bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı
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Tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dümen arızası yapan "SEA TURTLE" isimli kargo gemisinin Boğaz'da emniyetli bir bölgeye alındığı aktarılarak gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü olarak saat 00.20 itibarıyla açıldığı duyuruldu.