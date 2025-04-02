İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni adım!

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını, “yok hükmünde” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etti.

Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tartışmalar üniversite yönetimine de sıçradı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse, yaşanan gelişmelerin ardından görevinden istifa etti. Köse’nin yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması, üniversitenin veri tabanından da silinecek

Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Üniversitesi yönetiminin aldığı bir kararı duyurdu.

Buna göre; Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diploması, üniversitenin veri tabanından da silinecek. İşlemlerin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından bayramdan sonra yürütüleceği kaydedildi.