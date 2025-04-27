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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi öğleden sonra başlayacak ve 29 Nisan Salı gecesine kadar sürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor
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İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin ediliyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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