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Özgür Özel, Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonların ardından tüm programlarını iptal eden Özgür Özel, Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen son operasyonun ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi programında değişiklik yaparak Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne yöneldi. Özel, bugün saat 13.00’te Ekrem İmamoğlu ile birlikte operasyonda tutuklanan diğer belediye yetkililerini ziyaret edecek.

Özgür Özel önümüzdeki haftayı İstanbul'da geçircek

İBB’ye yönelik operasyon sonrası siyasi tansiyon yükselirken, CHP lideri Manisa ve İzmir’deki planlı programlarını iptal ederek İstanbul’da kalmaya karar verdi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini İstanbul’da geçirerek operasyon sürecini yakından takip edeceği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 26 Nisan’da düzenlenen operasyon, geniş çaplı bir gözaltı dalgasına sahne oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın da aralarında bulunduğu toplam 51 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildiği ve burada işlemlerine başlandığı bildirildi.

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