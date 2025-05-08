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Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açtı

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye'den erişim engellendi. Bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Mansur Yavaş, kendi seçim kampanyası hesabını İmamoğlu’nun kullanımına açtı. Yavaş, profil fotoğrafını da İmamoğlu’nun resmiyle değiştirdi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açtı
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Tutukluluğu boyunca kamuoyuna mesajlarını X üzerinden ulaştırmayı sürdüren Ekrem İmamoğlu’nun hesabına gece saat 02.00 sıralarında Türkiye’den erişim engellendi.

İmamoğlu’nun profiline giren kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildiEkrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildiGündem

Bu gelişme üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir adım geldi.

Yavaş, seçim döneminde kullandığı kampanya hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu. Hesabın profil fotoğrafını da İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirildi.

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